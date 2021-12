ये 5 भारतीय सुपर फूड पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं

मखाना

यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो इसमें मिलाए गए मसाले का स्वाद ले लेता है. यह भूख मिटाने का बहुत अच्छा और स्वस्थ तरीका है और अपने स्वास्थ्य लाभों के कारण पूरी दुनिया मे लोकप्रियता हासिल कर रहा है.

क्यों: ये ग्लूटेन मुक्त है, प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है और इसमें कम जीआई (ग्लाइसेमिक इंडेक्स) वाले खाद्य पदार्थ हैं. इसका मतलब है कि वे शरीर में धीरे-धीरे पचते हैं और बहुत सारे एंटीऑक्सिडेंट से भरे होते हैं, जो सूजन को रोकने में मदद करते हैं और जिनमें एंटी-एजिंग होते हैं.

सबसे महत्वपूर्ण: आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक इसे कामोद्दीपक (ऐफ्रोडीज़ीऐक) मानते हैं और यह प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करता है.

नारियल का तेल

कुछ ही समय पहले तक पोषण के पंडितों द्वारा नारियल के तेल को सबसे खराब प्रकार का तेल माना जाता था क्योंकि इसमें अधिक मात्र में सेचुरेटेड फैट होते हैं. लेकिन आज, यह पूरी दुनिया द्वारा, यहाँ तक की हॉलीवुड की बड़ी हस्तियों द्वारा भी, सुपरफूड के रूप में जाना जाने लगा है. यह स्वास्थ्य और सुंदरता दोनों के लिए चमत्कारी साबित हुआ है.

क्यों: इसमें जिस तरह का फैट होता है - मीडियम चेन सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स (एमसीटी) सीधे लीवर में जाता है, जहां वे तेजी से मेटाबोलाइज होते हैं और इस तरह उनके फैट के रूप में जमा होने की संभावना कम होती है. रिसर्च यह बताता है कि एमसीटी वास्तव में हमारे भूख और कैलोरी सेवन को कम कर के वजन घटाने में हमारी मदद करते हैं.

सबसे महत्वपूर्ण: लॉरिक एसिड, एक प्रकार का एमसीटी है, जो नारियल के तेल में पाया जाता है. (नारियल तेल में 16 प्रतिशत लॉरिक एसिड होता है) खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) को बढ़ाने में मदद करता है.

(कविता देवगन दिल्ली में स्थित एक न्यूट्रिशनिस्ट, वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेल्थ राइटर हैं. उन्होंने The Don't Diet Plan: A no-nonsense guide to weight loss, Fix it with Food, Ultimate Grandmother Hacks, और Don’t Diet! 50 Habits of Thin People लिखीं हैं)